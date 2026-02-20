Dice il vero ma non si può dire | la Lega furiosa con Nordio

Simonetta Matone, deputata della Lega ed ex magistrata, ha criticato duramente il ministro Nordio durante una riunione regionale a Reggio Calabria. La sua rabbia nasce dalle scelte del governo sulla riforma della giustizia, che considera dannose. La parlamentare ha sottolineato come alcune decisioni possano compromettere l’immagine del sistema giudiziario. Il suo intervento ha acceso una discussione tra i presenti, che hanno seguito attentamente le sue parole. La questione resta al centro del dibattito politico.

Sul referendum sulla giustizia, la deputata della Lega ed ex magistrata Simonetta Matone, collegata da remoto con il direttivo regionale allargato del Carroccio a Reggio Calabria, nello sfogo contro le performances autolesionistiche del ministro Carlo Nordio, finisce per scoperchiare il vaso. E conferma l’idea che la maggioranza stia provando a spacciare come “riforma tecnica” una resa dei conti politica con la magistratura. Matone, innanzitutto, dice ad alta voce ciò che il fronte del No ripete da giorni: Nordio, con la sua campagna a colpi di invettive, sta diventando il miglior testimonial di chi voterà contro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

