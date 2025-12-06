2025-12-06 12:48:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: INVIATO A CARNAGO – Tre anni e mezzo al Toro, lasciato da capitano. Samuele Ricci, non è che lunedì rischia di sbagliare spogliatoio? «No, no quello è difficile. – ride divertito – sicuramente mi farà un effetto particolare rimettere piede al Grande Torino. Lì sono cresciuto tantissimo, ho conosciuto bellissime persone e ho lasciato anche tanti amici». Tra gli allenatori avuti a Torino, chi è quello che l’ha più migliorata? «Sono arrivato con Juric e, per il modo in cui giocavo a Empoli, è stato un po’ un salto nel vuoto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Allegri numero uno, ma quella parola non si può dire. I segreti Milan e il vero problema del Torino”