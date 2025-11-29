La tesi di Nordio | Con l’attuale Carta si può sottomettere il pm al governo Ma non è vero | è autonomo da ogni potere
“In teoria, con la Costituzione attuale, si potrebbe anche sottomettere o comunque vincolare il pubblico ministero al potere esecutivo. La nostra Costituzione attualmente attribuisce l’assoluta indipendenza e autonomia soltanto al giudice “. Parlando alla convention di Noi moderati a Roma, Carlo Nordio propone una singolare lettura – che forse è un auspicio – del principio di indipendenza della magistratura sancito dalla Carta: secondo il ministro della Giustizia, nella Costituzione attuale “si dice che soltanto il giudice è soggetto alla legge”, mentre con la riforma sulla separazione delle carriere, oggetto di referendum in primavera, “la figura del pm viene elevata allo stesso rango d’indipendenza e autonomia del giudice”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
