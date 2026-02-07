Domenica In | Rocío Muñoz Morales e Antonio Albanese nuova coppia per rivivere l’eco di Sanremo e l’intrattenimento

La domenica in casa Rai si prepara a un nuovo modo di intrattenere gli spettatori. Rocío Muñoz Morales e Antonio Albanese sono pronti a condividere il palco, portando un mix di spettacolo e attualità. La trasmissione si concentrerà sui ricordi del Festival di Sanremo, rivivendo le emozioni di questa edizione attraverso le parole e le immagini di due volti noti della tv.

Approfondimenti su Domenica In

Recenti scatti hanno mostrato Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone insieme in Franciacorta.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati avvistati insieme all’uscita di un relais in Franciacorta, alimentando le voci di una possibile nuova relazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Domenica In

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Mara Venier in onda il 9 febbraioPomeriggio ricco di ospiti nella nuova puntata di Domenica In, in onda l'8 febbraio, dalle 14 alle 17,10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, ... ilmattino.it

Rai: a 'Domenica In' (Rai1) Rocío Muñoz Morales, Antonio Albanese e tanto SanremoNuova puntata di Domenica In domani dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. ( ... ansa.it

Per Antonio Albanese, l’onestà non è una posa morale: è una necessità artistica. Nel cinema, come nella vita, se non sei onesto con quello che racconti e con chi ti guarda, prima o poi si vede. E si paga. Episodio completo: già lo sai dove facebook

Sul @fattoquotidiano in edicola, la mia recensione di #LavoreremoDaGrandi di Antonio Albanese. x.com