«Distruggerò nostro figlio», e lanciava un piatto a terra mandandolo in frantumi. « Crescerà deviato e malato, e lo riempirò di parolacce ogni giorno», e giù sul pavimento uno o due bicchieri. E poi le botte, i graffi, i pugni rivolti sia al piccolo di 10 anni che al marito. Una 43enne di Fiumicino è stata condannata a 4 anni di carcere per lesioni. Secondo i giudici, oltre ai pestaggi e le minacce, avrebbe costretto il bambino a vivere in « penose condizioni di vita ». Le minacce a figlio e marito. Stando a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, il padre e il figlio di 10 anni dovevano «sottostare pressoché quotidianamente a minacce e insulti ». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L’incubo tra le mura di casa, picchia e minaccia di morte l’anziana madre: arrestata donna di 54 anni

Leggi anche: Picchia e minaccia l'anziana madre per due anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Picchia ogni giorno la madre di 91 anni malata di Alzheimer; Picchia la madre, figlio allontanato; Russia, ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere; Per anni picchia il figlio dell'ex moglie perché gay: condannato a fare mille ore di volontariato.

Picchia il figlio di 10 anni e minaccia il marito: «Lo distruggo, e tu devi morire con tua madre». Donna condannata a 4 anni - «Crescerà deviato e malato, e lo riempirò di parolacce ogni giorno», e giù sul pavimento uno o due bicchieri. msn.com