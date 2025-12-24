Picchia il figlio di 10 anni e minaccia il marito | Lo distruggo e tu devi morire con tua madre Donna condannata a 4 anni
«Distruggerò nostro figlio», e lanciava un piatto a terra mandandolo in frantumi. « Crescerà deviato e malato, e lo riempirò di parolacce ogni giorno», e giù sul pavimento uno o due bicchieri. E poi le botte, i graffi, i pugni rivolti sia al piccolo di 10 anni che al marito. Una 43enne di Fiumicino è stata condannata a 4 anni di carcere per lesioni. Secondo i giudici, oltre ai pestaggi e le minacce, avrebbe costretto il bambino a vivere in « penose condizioni di vita ». Le minacce a figlio e marito. Stando a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, il padre e il figlio di 10 anni dovevano «sottostare pressoché quotidianamente a minacce e insulti ». 🔗 Leggi su Open.online
