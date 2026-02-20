Bellucci ha scritto un messaggio violento sui social dopo aver perso una partita. La sua rabbia si è scatenata contro qualcuno, con insulti pesanti rivolti anche ai familiari. La polemica ha preso piede sui profili online, attirando l’attenzione di molti utenti. La questione, legata anche a scommesse sportive, sta crescendo rapidamente. La vicenda mette in luce come la frustrazione possa sfociare in comportamenti inappropriati sui social media. La discussione si sposta anche su come gestire le emozioni nel mondo dello sport.

Le pressioni che devono sostenere i tennisti sono fuori dal comune. Uno su mille ce la fa. Perché non è sufficiente servire dei missili, avere i colpi e allenarsi 40 ore a settimana. Se non sei solido di testa, salti. Anche perché a volte subentrano questioni che dovrebbero essere estranee alla quotidianità di un tennista. E' di pochi giorni fa il post con cui l'australiana Destanee Aiava annunciava il ritiro, dedicando una serie di "vaffa" a quello che era il suo sport e prendendosela soprattutto con alcuni scommettitori che, per una schedina persa, non esitano a vomitare i peggiori epiteti sui profili sociali degli atleti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bellucci posta e... si scatena l'inferno: "Muori tu e i tuoi genitori, figlio di p..."

