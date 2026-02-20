Devasta l' intero piano di un albergo a Rivarolo Canavese ferendo la titolare e i carabinieri condannato per le lesioni

Il 40enne marocchino di Busano ha distrutto il piano di un albergo a Rivarolo Canavese, ferendo la titolare e i carabinieri. La sera del 9 gennaio 2026, l’uomo, sotto effetto di sostanze, ha iniziato a rompere mobili e pareti al terzo piano dell'hotel di corso Indipendenza. La donna e le forze dell’ordine sono intervenute per fermarlo, ma lui si è mostrato aggressivo. Dopo l’arresto, è stato condannato per le lesioni causate durante l’episodio violento. La proprietà presenta danni ingenti e i soccorritori hanno portato in ospedale le persone coinvolte.

Il pesante danneggiamento sarà invece oggetto di un procedimento separato. L'uomo era stato bloccato utilizzando lo spray urticante in dotazione Nella serata dello scorso 9 gennaio 2026 un 40enne marocchino residente a Busano, in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di alcol o droghe, era stato protagonista di un episodio di violenza e devastazione al terzo piano dell'hotel Rivarolo, in corso Indipendenza a Rivarolo Canavese. Aveva lanciato vasi e tavoli, preso un estintore, lanciato contro un carabiniere il supporto metallico che serviva a sostenere quest'ultimo.