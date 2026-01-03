Arrestato a Rivarolo Canavese il ladro di vestiti | due colpi in negozi d' abbigliamento per oltre 6mila euro

Nella mattina del 28 dicembre, a Rivarolo Canavese, i carabinieri hanno fermato un uomo responsabile di aver commesso due furti in negozi di abbigliamento, per un valore complessivo superiore a 6.000 euro. L'intervento è scaturito da una segnalazione al 112, che ha consentito di intervenire tempestivamente e di assicurare il responsabile alle autorità.

Era la mattina del 28 dicembre scorso: una chiamata al 112 avverte di un possibile furto in atto all'interno di un negozio di vestiti a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Intercettato sul fatto, il 34enne ha cercato di fuggire dimenandosi, ma è scattato l'arresto.

Furto in un negozio di abbigliamento sventato dai Carabinieri - Disposto poi obbligo di permanenza in casa e firma. rainews.it

Ruba vestiti in un negozio per un valore di 5 mila euro a Rivarolo Canavese: arrestato in flagranza dai Carabinieri - I militari hanno scoperto che è stato autore anche di un furto precedente nella stessa località, con bottino di 1 500 euro ... quotidianopiemontese.it

