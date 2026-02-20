Derthona Basket lancia il store online | commenti e reazioni

Derthona Basket ha deciso di aprire un negozio online, creando una piattaforma per vendere merchandising e gadget ufficiali. La scelta nasce dalla voglia di avvicinare ancora di più i tifosi, anche quelli lontani dalla città. La piattaforma sarà attiva già da questa settimana e offrirà sconti esclusivi per i primi acquisti. La squadra spera così di aumentare i ricavi e rafforzare il legame con il pubblico. La novità è già molto discussa tra gli appassionati.

Nel quadro di una strategia di crescita che integra commercio digitale e presenza fisica, Derthona Basket presenta un nuovo asset commerciale volto a rafforzare la relazione con i sostenitori e a sostenere lo sviluppo sportivo e societario. L'iniziativa combina azioni online e offline, orientate a offrire maggiori opportunità di contatto con il brand e nuove fonti di reddito. La strategia mira a consolidare la relazione con la comunità di appassionati, estendere la visibilità del marchio e generare entrate aggiuntive che sostengano la programmazione sportiva e le iniziative societarie. Il canale online completa la presenza fisica, offrendo opportunità di contatto continue e una gamma di prodotti dedicati a fan e sostenitori.🔗 Leggi su Mondosport24.com

