Basket femminile | troppo Derthona per il Brixia nell’anticipo di Serie A1
87-38: basta il punteggio per definire i termini di quanto accaduto alla Nova Arena di Tortona tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket nell’anticipo della 10a giornata della Serie A1 2025-2026. Cinque le giocatrici in doppia cifra per la squadra di casa, con Pallas Kunaiyi-Akpanah a firmare l’ennesima doppia doppia a 16 punti e 13 rimbalzi. Per le ospiti restano i 10 di Sofia Frustaci. Il primo quarto dei crismi di combattività ce li ha, sebbene Fontaine e Fondren con due triple mandino Tortona sul 10-3. Sono loro e Kunaiyi-Akpanah a spedire le locali sul 17-7 nel giro di sei minuti, con vena realizzativa non da poco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inarrestabili le nostre campionesse del #basket femminile ai Campionati Milanesi Universitari 2025/2026! ? Tra le mura amiche del #Palabicocca, le biancogrigie hanno affrontato il loro terzo match di campionato contro le avversarie della Cattolica, u - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile: troppo Derthona per il Brixia nell’anticipo di Serie A1 - 38: basta il punteggio per definire i termini di quanto accaduto alla Nova Arena di Tortona tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket ... Scrive oasport.it
Basket femminile: il Derthona s’impone a fatica nel finale su Roseto in Serie A1 - Vittoria di valore per l'Autosped G BCC Derthona nell'anticipo dell'8a giornata di Serie A1 femminile 2025- Riporta oasport.it
Verso Autosped BCC Derthona-Brixia Basket - Penultimo appuntamento del girone di andata per l’Autosped BCC Derthona, che torna di scena tra le mura amiche della Facility della Cittadella dello Sport per affrontare Brescia nell’incontro valido p ... Segnala tuttosport.com
A1 F - Il Famila Schio vince una gara intensa contro al BCC Derthona - L’impegno infrasettimanale di campionato regala al pubblico del PalaRomare una bella sfida tra Famila Wuber e Autosped G BCC. Da pianetabasket.com
A1 F: il Famila Schio riceve l'Autospeed G BCC Derthona Basket - Esame importante per entrambe le squadre con le venete che si preparano per l'Eurolea della prossima settimana e Derthona che vuole crescere ... Si legge su pianetabasket.com
Basket, perdono Derthona e Torino. Volley femminile, due vittorie e due ko - Un mercoledì amaro per il basket piemontese: la Bertram Derthona Tortona manca l'occasione di agganciare in testa alla classifica Brescia e Virtus Bologna in serie A: nel posticipo del turno ... Lo riporta rainews.it