87-38: basta il punteggio per definire i termini di quanto accaduto alla Nova Arena di Tortona tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket nell’anticipo della 10a giornata della Serie A1 2025-2026. Cinque le giocatrici in doppia cifra per la squadra di casa, con Pallas Kunaiyi-Akpanah a firmare l’ennesima doppia doppia a 16 punti e 13 rimbalzi. Per le ospiti restano i 10 di Sofia Frustaci. Il primo quarto dei crismi di combattività ce li ha, sebbene Fontaine e Fondren con due triple mandino Tortona sul 10-3. Sono loro e Kunaiyi-Akpanah a spedire le locali sul 17-7 nel giro di sei minuti, con vena realizzativa non da poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket femminile: troppo Derthona per il Brixia nell'anticipo di Serie A1