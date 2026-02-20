Derrick Alston | Un passo in avanti contro la forte Tortona

Derrick Alston ha segnato una tripla decisiva che ha portato la Virtus Bologna avanti contro Tortona nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2026. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando Alston ha infilato un tiro da tre punti che ha cambiato l’inerzia del match. La squadra di Bologna ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, dimostrando una buona gestione nei momenti cruciali. La sfida si è conclusa con la Virtus che ha ottenuto la vittoria.

Nel confronto valido per i quarti di finale delle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026, la Virtus Bologna ha imposto la propria supremazia su Guerri Napoli. L'incontro ha evidenziato una rimonta decisa nel secondo tempo e una gestione efficace delle fasi finali, con la squadra determinata a chiudere la pratica senza rischi superflui. La formazione emiliana ha chiuso la pratica grazie a una risposta collettiva mirata a elevare il livello di gioco e a sfruttare le occasioni preziose create nel corso della partita. Prestazioni difensive ordinate e una precisione offensiva crescente hanno definito il punteggio finale, avvicinando Bologna alla semifinale.