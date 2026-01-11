Germani più forte dell’emergenza | Brescia supera Tortona 92-86 Gli highlights
La Germani Brescia ha ottenuto una vittoria importante contro Tortona, con il punteggio di 92-86. La partita si è caratterizzata per un’alta intensità, scambi continui di vantaggio e grande equilibrio nel punteggio. Dopo quaranta minuti di gioco impegnativo, Brescia ha mantenuto la lucidità per portare a casa il risultato, confermando la propria solidità in un confronto difficile e combattuto.
Quaranta minuti di intensità, contatti e nervi saldi. Alla fine è Germani Brescia a festeggiare, imponendosi 92-86 su Bertram Derthona Tortona al termine di una sfida durissima, giocata a ritmi elevati e con continui cambi di inerzia. Un successo che conferma la solidità dei biancoblù, capaci di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
