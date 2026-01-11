Germani più forte dell’emergenza | Brescia supera Tortona 92-86 Gli highlights

Da bresciatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germani Brescia ha ottenuto una vittoria importante contro Tortona, con il punteggio di 92-86. La partita si è caratterizzata per un’alta intensità, scambi continui di vantaggio e grande equilibrio nel punteggio. Dopo quaranta minuti di gioco impegnativo, Brescia ha mantenuto la lucidità per portare a casa il risultato, confermando la propria solidità in un confronto difficile e combattuto.

Quaranta minuti di intensità, contatti e nervi saldi. Alla fine è Germani Brescia a festeggiare, imponendosi 92-86 su Bertram Derthona Tortona al termine di una sfida durissima, giocata a ritmi elevati e con continui cambi di inerzia. Un successo che conferma la solidità dei biancoblù, capaci di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La Germani Brescia fa esplodere il PalaLeonessa e supera l’Olimpia Milano 98-92. Gli highlights

Leggi anche: Germani a testa alta, ma a Bologna passa la Virtus 86-76. Gli highlights

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Germani, match point per la finale. A Brescia un entusiasmo da sold out - Un’atmosfera da brividi, un palazzetto tutto esaurito già da giorni, una città che si stringe attorno alla sua squadra come mai prima d’ora. ilgiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.