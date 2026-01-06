LIVE Derthona-Schio 41-36 Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA | Tortona avanti a metà partita!

Segui in tempo reale la partita di Coppa Italia femminile di basket tra Derthona e Schio, valida per la stagione 2026. A metà incontro, Tortona mantiene il vantaggio con un punteggio di 41-36, dopo una prima metà combattuta. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla partita, con informazioni precise e senza enfasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pausa lunga a Tortona con un risultato che a quasi dell'incredibile! Derthona riesce a tenere il vantaggio a metà partita! La squadra di Lapena, dopo aver provato l'allungo a metà parziale, si è fatta recuperare e addirittura adesso si trova dietro di cinque lunghezze! 41-36 Due su due dalla lunetta per Conte! Che prima metà di gara per Tortona! 39-36 Gioco fermo quando mancano pochi decimi di secondi alla fine del secondo quarto. Gli arbitri sono al tavolo per capire quanto tempo manca di preciso alla conclusione della prima metà di gara. 39-36 Ancora Fondren con un bel tiro in sospensione dalla media! 37-36 Uno su due per Fondren a gioco fermo.

Saranno Famila Wuber Schio e Autosped G BCC Derthona a giocarsi la finalissima di Coppa Italia 2026. Due semifinali molto diverse tra loro hanno consegnato un atto conclusivo inedito per metà: Schio ci arriva per la sesta volta consecutiva, Derthona p - facebook.com facebook

