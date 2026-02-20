Delusione sentimentale non gesto politico il 19enne che ha messo i sassi sui binari va ai domiciliari Il gip | Fece sopralluogo il giorno prima

Il 19enne di Imola ha scelto di mettere sassi sui binari per una delusione sentimentale, non come gesto politico. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari, dopo aver verificato che il giovane aveva effettuato un sopralluogo sul luogo il giorno prima dell’azione. La decisione è stata presa durante un’udienza a Bologna, dove si è discusso anche di come il ragazzo abbia agito senza intenti rivolti alla protesta. La vicenda si è conclusa con questa misura restrittiva.

Arresto convalidato e domiciliari, al termine dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari di Bologna, Andrea Romito, per il 19enne imolese che, martedì pomeriggio, aveva messo per due volte delle pietre sui binari della ferrovia a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Il giovane, un magazziniere incensurato, era stato fermato dai carabinieri mentre si stava allontanando in bicicletta e portato in carcere: è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. La Procura (pm Francesca Rago) aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. "Ha risposto a tutte le domande e confessato ampiamente tutti i fatti che gli sono stati contestati – ha spiegato il legale che lo assiste, avvocato Lorenzo Bergami – dietro al suo gesto non ci sono motivazioni politiche.