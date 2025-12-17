Costretta a 18 anni a lasciare la scuola per sposare un cugino in Pakistan o fai la fine di Saman | condanna definitiva per il padre

Un padre pakistano condannato in via definitiva per aver minacciato la propria figlia ventenne, evocando il tragico esempio di Saman Abbas, vittima di un omicidio familiare legato alle nozze forzate. A 18 anni, la ragazza era stata costretta a lasciare la scuola per sposare un cugino, in un contesto di pressioni familiari e minacce.

«Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas». Con questa frase un 54enne pakistano ha minacciato la figlia ventenne, evocando l’omicidio della 18enne connazionale uccisa dalla famiglia per essersi opposta alle nozze forzate con un cugino. La vicenda è avvenuta a Novellara, nella Bassa Reggiana, lo stesso paese dove è stata uccisa Saman Abbas. L’uomo è stato condannato il 28 luglio 2025 dalla Procura di Reggio Emilia a due anni e quattro mesi per maltrattamenti in famiglia e induzione al matrimonio. La pena è diventata definitiva dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso della difesa. I carabinieri lo hanno quindi portato in carcere dove dovrà scontare una pena residua di un anno e 11 mesi. 🔗 Leggi su Open.online

