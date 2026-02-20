Cagliari parla Deiola | Il rispetto deve essere alla base di tutto Personalmente ho vissuto tanto il peso delle critiche

Deiola afferma che il rispetto è fondamentale, dopo aver subito numerose critiche durante la sua carriera. Il giocatore del Cagliari spiega come le parole dure degli tifosi abbiano influenzato il suo modo di vivere e giocare. Ricorda momenti difficili in cui ha cercato di mantenere la calma, nonostante le pressioni. Deiola invita tutti a riflettere sull’importanza di trattare gli altri con rispetto, anche nei momenti più complicati. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

