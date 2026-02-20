Decreto sicurezza è giallo | da due settimane fermo alla Ragioneria
Il decreto sicurezza, approvato due settimane fa, resta in stallo alla Ragioneria dello Stato. La motivazione principale è la mancanza del disegno di legge, che ancora non è stato trasmesso ai tecnici per la valutazione. Questa situazione blocca l’iter legislativo e crea incertezza tra i parlamentari. I rappresentanti del governo stanno ancora lavorando per completare la documentazione necessaria. La discussione sulla proposta non può proseguire senza il documento ufficiale.
A due settimane dal varo nel Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza non ha ancora visto la luce: manca all’appello il disegno di legge, che ha di per sé un cammino a passo più lento, ma pure il decreto legge, approvato anche sulla scia degli scontri di Torino per Askatasuna ma che già a inizio gennaio Giorgia Meloni aveva indicato come la “priorità” per l’ultimo anno di governo prima della scadenza della legislatura. Tutto fermo alla Ragioneria, sotto la lente dei dettagli giuridici. Fonti di governo assicurano che non ci sono problemi di “costituzionalità”, già ampiamente dibattuti anche con il Colle prima del via libera nella riunione di governo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Leggi anche: Decreto sicurezza, Meloni spinge per accelerare. I paletti di Piantedosi: fermo preventivo per massimo 12 ore, no alla cauzione
Leggi anche: Sicurezza, oggi il decreto: Mantovano al Colle da Mattarella, ritocchi su fermo preventivo e scudo penale
Decreto sicurezza, ok del Cdm: ecco tutte le novità su fermo, armi e manifestazioni
Argomenti discussi: Allerta maltempo, prorogato il codice giallo per rischio idraulico a Cagliari sino alle ore 15 del 16 febbraio; Il falso ingegnere e l'incarico riservato per la sicurezza, il deputato La Salandra (FdI) rischia di pagare i danni; Allerta maltempo, ancora codice giallo a Cagliari; Tir contro galleria Promontorio in A7: semirimorchio in bilico, ferito in codice giallo.
L'urgentissimo decreto sicurezza non è ancora in vigoreProblemi con le coperture, fermo alla Ragioneria. Il provvedimento tanto sponsorizzato dal governo è bloccato da giorni. Approfondimenti sulle risorse per le ... huffingtonpost.it
Hai un coltellino per lavoro? Rischi l’arresto e il carcere: il paradosso del nuovo decreto Sicurezza. E chi acquista una lama da cucina sarà schedatoIl nuovo decreto vieta i coltellini pieghevoli da cinque centimetri in su, equiparandoli a pugnali e machete: chi li porta (anche per lavoro) rischia fino a tre anni ... ilfattoquotidiano.it
L'urgentissimo decreto sicurezza non è ancora in vigore x.com
Il “paese dei coltelli” si ribella al decreto sicurezza, il sindaco: «Tuteliamo i nostri produttori» Il primo cittadino ha scritto una lettera indirizzata al Governo - facebook.com facebook