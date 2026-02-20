Decreto sicurezza è giallo | da due settimane fermo alla Ragioneria

Il decreto sicurezza, approvato due settimane fa, resta in stallo alla Ragioneria dello Stato. La motivazione principale è la mancanza del disegno di legge, che ancora non è stato trasmesso ai tecnici per la valutazione. Questa situazione blocca l’iter legislativo e crea incertezza tra i parlamentari. I rappresentanti del governo stanno ancora lavorando per completare la documentazione necessaria. La discussione sulla proposta non può proseguire senza il documento ufficiale.

A due settimane dal varo nel Consiglio dei ministri il pacchetto sicurezza non ha ancora visto la luce: manca all’appello il disegno di legge, che ha di per sé un cammino a passo più lento, ma pure il decreto legge, approvato anche sulla scia degli scontri di Torino per Askatasuna ma che già a inizio gennaio Giorgia Meloni aveva indicato come la “priorità” per l’ultimo anno di governo prima della scadenza della legislatura. Tutto fermo alla Ragioneria, sotto la lente dei dettagli giuridici. Fonti di governo assicurano che non ci sono problemi di “costituzionalità”, già ampiamente dibattuti anche con il Colle prima del via libera nella riunione di governo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

