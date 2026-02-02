Decreto sicurezza Meloni spinge per accelerare I paletti di Piantedosi | fermo preventivo per massimo 12 ore no alla cauzione

Giorgia Meloni ha deciso: il pacchetto sicurezza si approverà al più presto, già nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì. La premier ha convocato un vertice a cui hanno partecipato Salvini, Tajani, e i ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio. Durante l’incontro, Meloni ha spinto per accelerare i tempi, mentre Piantedosi ha ribadito i paletti: massimo 12 ore di fermo preventivo e nessuna cauzione. La linea è chiara: il decreto si farà, senza ulteriori tentennamenti.

Il pacchetto sicurezza si farà, al consiglio dei ministri di mercoledì, non più tardi. E' la decisione presa oggi al vertice convocato da Giorgia Meloni, con la partecipazione dei due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani (collegato), oltre che dei ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, oltre alla presenza di Alfredo Mantovano. La riunione, assicura chi era presente, è servita soprattutto a ridefinire, anche rispetto a quanto concordato nelle scorse settimane, quali parti debbano andare in un decreto e quali nel disegno di legge. Se fino alla scorsa settimana, ad esempio, si pensava che – tra le norme più discusse e considerate dal governo decisive in questa fase – solo l'intervento sui divieti di coltelli ai minori sarebbe andato nel decreto legge, mentre le tutele penali agli agenti sarebbero andati nel disegno di legge e sul fermo preventivo si sarebbe addirittura, secondo alcuni, aspettata una seconda occasione, ora i fatti recenti, in particolare il caso Rogoredo e gli scontri di Torino, danno al governo l'assist per agire d'urgenza anche su questi temi.

