Death Stranding 2 | Nixxes porta il titolo su PC nel 2026 Sony apre a un nuovo pubblico e all’hardware moderno

Nixxes ha annunciato che portarà *Death Stranding 2: On the Beach* su PC il 19 marzo 2026, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e adattare il gioco alle moderne configurazioni hardware, segnando così un passo importante per Sony nel mercato dei gamer PC.

Death Stranding 2: La Conquista del PC e una Nuova Era per Sony. Finalmente, dopo l’attesa, *Death Stranding 2: On the Beach* sbarca su PC il 19 marzo 2026. La conversione, affidata al team Nixxes, apre un nuovo capitolo per il titolo di Kojima Productions e segna una svolta nella strategia multipiattaforma di Sony, portando l’esperienza unica e contemplativa del gioco a un pubblico più vasto e sfruttando le potenzialità dell’hardware moderno. Un Cambiamento di Strategia per Sony. La decisione di portare *Death Stranding 2* su PC rappresenta un cambiamento significativo per Sony. Per anni, l’azienda giapponese ha puntato sull’esclusività delle sue console per fidelizzare i giocatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quando Hideo Kojima ha condiviso un messaggio sui social, i fan si sono immediatamente fatti tutte le domande.

Secondo Hideo Kojima, il suo più grande capolavoro è Death Stranding 2: On the Beach.

