De Sciglio ha chiarito di aver scelto di non trasferirsi in Repubblica Ceca, respingendo ogni voce che lo accusava di aver agito contro la sua volontà. L’esterno della Juventus ha spiegato di aver deciso di rimanere per motivi personali e di aver comunicato la sua scelta con chiarezza ai dirigenti. Nei giorni scorsi si era diffusa l’indiscrezione di un possibile accordo mancato, ma lui ha confermato di aver preso una decisione consapevole.

De Sciglio sul mancato trasferimento in Repubblica Ceca: «Respingo ogni insinuazione relativa a.». Le parole dell’ex terzino della Juventus. Il futuro di Mattia De Sciglio non sarà in Repubblica Ceca. Quello che sembrava un trasferimento ormai definito all’ FC Hradec Králové è naufragato improvvisamente dopo le visite mediche, portando il club ceco a rinunciare all’acquisto dell’ex difensore di Juventus e Milan. Una decisione che ha spinto il calciatore a intervenire duramente sui social per fare chiarezza e difendere la propria onorabilità professionale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Attraverso un lungo post su Instagram, De Sciglio ha espresso tutto il suo sconcerto per il trattamento ricevuto, sottolineando come l’idoneità fisica non sia mai stata in discussione: « In merito a quanto recentemente accaduto con l’FC Hradec Králové, ritengo doveroso intervenire per tutelare la mia immagine professionale e la piena integrità delle mie condizioni fisiche, che sono certificate con insistenza dai referti medici ufficiali ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

