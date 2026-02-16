De Sciglio vola in Repubblica Ceca | visite mediche e firma in giornata

Mattia De Sciglio si trasferisce in Repubblica Ceca dopo aver superato le visite mediche e aver firmato il contratto, puntando a rilanciare la sua carriera internazionale. La decisione nasce dalla volontà di trovare nuove opportunità e di mettersi alla prova in un campionato diverso. Questa mattina, il difensore si è recato in clinica per i controlli medici prima di firmare l’accordo con il nuovo club.

Mattia De Sciglio avvia un nuovo capitolo della sua carriera all’estero, scegliendo la Repubblica Ceca per proseguire l’attività professionale. L’ex terzino di Juventus e Milan è vicino all’accordo definitivo con l’Hradec Králové, club di massima serie locale, con le visite mediche in agenda e la firma che ufficializzerà l’inizio di questa esperienza internazionale. La giornata designata per la fumata bianca è quella di oggi, lunedì 16 febbraio. De Sciglio è atteso in città per sostenere le visite mediche di rito, passaggio propedeutico alla sottoscrizione del contratto. L’Hradec Králové occupa il settimo posto in classifica con 30 punti conquistati in 22 turni, e punta sull’esperienza internazionale dell’azzurro per scalare la graduatoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

