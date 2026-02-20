De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové | Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi poi d’improvviso…

De Sciglio ha espresso tutta la sua rabbia dopo che il trasferimento in Repubblica Ceca è saltato all'ultimo momento. Il giocatore sostiene che gli sono stati negati chiarimenti e che si sono verificati comportamenti poco corretti. In particolare, ha raccontato di aver affrontato test medici positivi senza ricevere spiegazioni precise. La vicenda ha causato grande delusione tra tifosi e addetti ai lavori. Ora, De Sciglio cerca di capire cosa sia realmente accaduto.

De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all'Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d'improvviso.» De Sciglio esplode dopo il mancato passaggio: «Un grave mancato rispetto, i test erano ok e poi tutto è saltato» Mattia De Sciglio si è infuriato dopo che il suo trasferimento è saltato all'ultimo momento. De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo L'ex Milan e Juventus era stato protagonista nelle scorse ore di una trattativa sfumata: "De Sciglio non supera i test fisici, salta il suo passaggio all'LFC Hradec Kralove", si diceva E invece, ecco la verità