Mattia De Sciglio si è infuriato dopo che il suo trasferimento è saltato all'ultimo momento. Secondo il difensore, i test medici erano stati superati senza problemi, ma poi qualcosa è cambiato improvvisamente. La sua reazione è stata durissima sui social, dove ha accusato un grave mancato rispetto. De Sci. ha anche condiviso un post su Instagram per esprimere il suo disappunto. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il trasferimento di Mattia De Sciglio all’Hradec Králové è stato definitivamente annullato, e l’episodio è stato seguito da un lungo intervento pubblico del giocatore volto a difendere la propria integrità fisica e la professionalità dimostrata nel corso delle trattative. La parola è stata posta sui canali social del calciatore, con un richiamo chiaro ai referti medici ufficiali e al contesto contrattuale finora vissuto. Nel testo diffuso, il difensore afferma di aver rispettato tutte le procedure di controllo e di essere risultato completamente idoneo dal punto di vista medico, come attestato dai referti ufficiali.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Sciglio esplode dopo il mancato passaggio: «Un grave mancato rispetto, i test erano ok e poi tutto è saltato»

