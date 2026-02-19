De Sciglio salta il trasferimento allo Hradec Králové La motivazione è clamorosa ecco cosa è successo

De De Sciglio, il trasferimento allo Hradec Králové è stato annullato all'ultimo momento. La causa è una motivazione inaspettata, legata a problemi nelle visite mediche svolte ieri. Il giocatore aveva già firmato il contratto e si preparava a partire, ma un esame di routine ha evidenziato un problema fisico che ha bloccato tutto. La società ceca ha immediatamente deciso di interrompere la trattativa, lasciando De Sciglio senza una nuova squadra. La situazione resta quindi in sospeso senza ulteriori dettagli ufficiali.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori.» Squalifica Zappi, la corte d'appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell'AIA!