Genoa Pisa De Rossi in conferenza stampa | Partita importantissima Loro sono una squadra disciplinata Servirà una cosa per portare a casa i tre punti

In vista della sfida tra Genoa e Pisa, il tecnico De Rossi ha sottolineato l’importanza della partita e la necessità di attenzione e disciplina. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato le caratteristiche dei toscani e ha condiviso le strategie per ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un momento chiave per il percorso del Genoa, che si prepara ad affrontare un avversario organizzato e determinato.

