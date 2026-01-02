Genoa Pisa De Rossi in conferenza stampa | Partita importantissima Loro sono una squadra disciplinata Servirà una cosa per portare a casa i tre punti
In vista della sfida tra Genoa e Pisa, il tecnico De Rossi ha sottolineato l’importanza della partita e la necessità di attenzione e disciplina. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato le caratteristiche dei toscani e ha condiviso le strategie per ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un momento chiave per il percorso del Genoa, che si prepara ad affrontare un avversario organizzato e determinato.
Genoa Pisa, De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i toscani. Le parole del tecnico del Grifone Vigilia di Genoa Pisa. Daniele De Rossi in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida che attende il Grifone contro i toscani. PISA – «Loro sono una squadra disciplinata. Hanno dei limiti come ogni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
