Duca sfida Forza Italia | pronta lista autonoma a sostegno di Basile centrodestra spaccato
Gaetano Duca, vice coordinatore di Forza Italia a Messina, valuta la possibilità di lanciare una lista autonoma per le prossime elezioni comunali. Questa scelta potrebbe contribuire a modificare gli equilibri nel centrodestra locale, che si presenta diviso. La decisione di Duca riflette le tensioni e le dinamiche interne di un panorama politico in evoluzione, segnato da sfide e opportunità per le forze che sostengono il candidato Basile.
Arriva la scossa nel centrodestra messinese. E arriva da Gaetano Duca. Il vice coordinatore provinciale di Forza Italia, funzionario all'Università di Messina, starebbe valutando la creazione di una lista autonoma per le prossime comunali, una mossa che, pur rimanendo nel perimetro del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
