De Luca | Dalla mamma del bimbo trapiantato una grande lezione di dignità

De Luca ha commentato il gesto di una madre che, al Monaldi di Napoli, ha dimostrato grande dignità durante la visita del figlio trapiantato. La donna ha affrontato con coraggio le emozioni e ha mostrato una forza sorprendente davanti ai presenti. La sua reazione ha colpito molti, diventando esempio di resistenza e rispetto. La scena si è svolta tra le corsie dell’ospedale, dove la mamma ha abbracciato il bambino con amore e determinazione. Questa vicenda rimarrà impressa come testimonianza di tenacia e umanità.

La mamma del bambino ricoverato all' ospedale Monaldi di Napoli " ha dato un esempio di grande dignità". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueto appuntamento social del venerdì. Quanto accaduto, ha ribadito però De Luca " non deve offuscare " il fatto che l'ospedale Monaldi resta un punto di riferimento.