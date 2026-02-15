La mamma del bimbo trapiantato | Chiedo aiuto anche al Papa
La mamma di un bambino trapiantato ha raccontato di aver chiesto aiuto al Papa dopo che il suo bambino ha avuto complicazioni durante l’intervento. La donna ha spiegato che le è stato comunicato solo dopo l’operazione che il cuore del figlio non si era avviato come previsto. In quell’istante, si è trovata a dover affrontare una situazione difficile e ha deciso di rivolgersi anche alle alte istituzioni religiose.
Tempo di lettura: < 1 minuto "Mi hanno avvisato dopo l'intervento dicendo che c'era stato un problema e il cuoricino non partiva. Mi hanno chiamato prima che andasse in terapia intensiva, quando era ancora in sala operatoria. Il dolore era troppo grande e all'inizio non mi facevo domande, poi con il mio avvocato abbiamo cercato di capire presentando delle denunce. Infine qualche anima buona ha fatto sapere ai giornali la verità". Patrizia Mercolino, madre del bimbo che a Napoli ha ricevuto il trapianto di un cuore danneggiato, racconta così a Domenica In l'inizio del suo calvario. All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, Patrizia antepone ora la guarigione del figlio: "Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta voglia di riaverlo a casa.
La mamma di un bambino di 2 anni, affetto da gravi problemi cardiaci, ha chiesto aiuto al Papa per trovare un cuore nuovo.
