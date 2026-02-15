Napoli la mamma del bimbo trapiantato | Chiedo aiuto anche al Papa
La mamma del bambino trapiantato a Napoli ha deciso di chiedere aiuto al Papa, dopo aver scoperto le complicazioni legate all’intervento. La donna si sente impotente di fronte alla sofferenza del figlio e ha deciso di parlare pubblicamente per ottenere sostegno. Ora si concentra esclusivamente sulla cura del bambino, lasciando da parte le altre preoccupazioni.
All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: «Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
La mamma del bimbo trapiantato: “Mi appello al Papa, aiutatemi a trovare un cuoricino per mio figlio”
La mamma di un bambino di 2 anni, affetto da gravi problemi cardiaci, ha chiesto aiuto al Papa per trovare un cuore nuovo.
Bimbo trapiantato col cuore bruciato, la mamma: “Mi appello al Papa, aiutatemi a trovare un cuoricino per mio figlio”
La madre di un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore con danni irreversibili, si rivolge al Papa per chiedere aiuto.
Napoli, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»
Argomenti discussi: La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza; Napoli, la mamma del bimbo di due anni spera in un cuore nuovo; La mamma del bimbo che aspetta un nuovo cuore: Un guerriero, così giocava prima del trapianto; Napoli, cuore trapiantato al Monaldi. La mamma: Il mio bambino è sempre più grave: spero nel miracolo.
Napoli, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: ... msn.com
La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: È un guerriero, il cuore deve arrivare. Lunedì nuova valutazione dei mediciOggi il cardinale Battaglia ha incontrato la madre del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato al Monaldi di Napoli; per ora resta nella lista ... fanpage.it
"Io non mollo, fino alla fine spero deve arrivare un cuore per mio figlio e deve tornare a casa. È un guerriero, è forte". Le parole della mamma del bambino di 2 anni e 4 mesi di Napoli visitato oggi anche dal cardinale Mimmo Battaglia facebook
Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: "Ore disperate " x.com