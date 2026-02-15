All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio: «Ho accantonato tutto, ora vivo solo dolore e tanta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

La mamma di un bambino di 2 anni, affetto da gravi problemi cardiaci, ha chiesto aiuto al Papa per trovare un cuore nuovo.

La madre di un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore con danni irreversibili, si rivolge al Papa per chiedere aiuto.

Napoli, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»All'esigenza di fare chiarezza sull'accaduto, la mamma del bimbo trapiantato a Napoli antepone ora la guarigione del figlio:

La mamma del bimbo trapiantato a Napoli: È un guerriero, il cuore deve arrivare. Lunedì nuova valutazione dei mediciOggi il cardinale Battaglia ha incontrato la madre del bimbo che ha ricevuto un cuore bruciato al Monaldi di Napoli; per ora resta nella lista

"Io non mollo, fino alla fine spero deve arrivare un cuore per mio figlio e deve tornare a casa. È un guerriero, è forte". Le parole della mamma del bambino di 2 anni e 4 mesi di Napoli visitato oggi anche dal cardinale Mimmo Battaglia facebook

Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: "Ore disperate "