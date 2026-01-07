Mercato Napoli clamorosa ipotesi | De Bruyne via a gennaio? Le ultime

Sul fronte mercato del Napoli si prospetta una possibile novità: il ritorno di Kevin De Bruyne a gennaio. Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, si valutano le opportunità di un suo eventuale trasferimento. Restano da chiarire le tempistiche e le modalità di questa eventuale operazione, che potrebbe influenzare significativamente le strategie della squadra partenopea per la seconda parte della stagione.

Il mercato potrebbe riservare una sorpresa non da poco in casa Napoli. Molti attendono il ritorno all'ombra del Vesuvio di Kevin De Bruyne, infortunatosi negli scorsi mesi. Il giocatore belga, secondo quanto è stato raccontato nel corso del tempo, dovrebbe tornare disponibile verso la fine di febbraio o gli inizi di marzo, ma c'è chi è pronto a dare una versione totalmente diversa della storia. Napoli, addio De Bruyne a gennaio?. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino', De Bruyne potrebbe addirittura lasciare Napoli già nella sessione invernale di calciomercato. L'edizione odierna fa il punto della situazione, provando a lanciare questa che sembra un'ipotesi basata su dati di fatto molto concreti.

Spunta la clamorosa ipotesi del ritorno di Raspadori - Il Napoli studia per riportare in azzurro il trequartista ora all'Atletico Madrid. forzazzurri.net

Fiorentina, ora Comuzzo è sacrificabile: la posizione del Napoli e la clamorosa ipotesi - Pietro Comuzzo non è più un calciatore inamovibile ed incedibile, il club viola di Rocco Commisso ha aperto alla sua cessione. areanapoli.it

Anguissa decide il mercato: Napoli in attesa Il calciomercato del Napoli può cambiare volto da un momento all’altro. Tutto ruota attorno al rientro di Frank Zambo Anguissa: dalle sue condizioni dipenderanno le scelte in mediana e il reale bisogno di intervenire - facebook.com facebook

#Napoli nettamente superiore. Ma #Lazio con molti, troppi limiti. E troppo nervosa. Partita da archiviare in fretta. E il mercato di #Lotito e #Fabiani, o il non mercato, non aiuta. Anzi, rischia di demoralizzare la squadra oltre che i tifosi. #LazioNapoli x.com

