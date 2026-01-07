Napoli-De Bruyne è già finita? Spunta l’ipotesi Arabia

Le recenti notizie su Kevin De Bruyne sollevano dubbi sul suo futuro a Napoli. Dopo un infortunio che lo tiene fuori fino a marzo, si ipotizza un possibile trasferimento in Arabia. Questa situazione apre interrogativi sul percorso del calciatore e sulle scelte del club. Di seguito, analizziamo le varie possibilità e le implicazioni di questa eventuale svolta.

Il colpo dell'estate napoletana, Kevin De Bruyne, non ha ancora inciso come sperato: lo stop fino a marzo e le sirene arabe potrebbero cambiare il suo futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Repubblica | Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio; Lazio-Napoli è la sua ultima partita in Serie A | addio da 25 milioni.

napoli de bruyne 232Da eroe del mercato estivo all'addio anticipato al Napoli: la storia di De Bruyne - Sirene arabe per il centrocampista belga, la società di De Laurentiis attende offerte concrete. sport.tiscali.it

napoli de bruyne 232Napoli, clamoroso De Bruyne: la conferma spiazza tutti - Giornata molto importante quella di oggi, mercoledì 7 gennaio, per il Napoli di Antonio Conte che ospiterà il ... fantamaster.it

napoli de bruyne 232Il Mattino – Infortunio De Bruyne più grave di quello di Lukaku, occhio ad offerte dall’Arabia - Il grave infortunio occorso nel match di andata contro l'Inter rischia di diventare l'ultimo match di Kevin De Bruyne in maglia Napoli. iamnaples.it

