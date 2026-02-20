Dazi Usa | cosa succede adesso? Le aziende avranno i rimborsi per quanto pagato?

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti da Donald Trump su oltre novanta Paesi sono illegittimi. La sentenza arriva dopo anni di controversie e provoca un cambiamento nelle politiche commerciali degli Stati Uniti. Le aziende coinvolte si chiedono se potranno ottenere rimborsi per i pagamenti già effettuati. La decisione potrebbe influenzare le relazioni commerciali e le future tariffe. Ora, si aspetta di conoscere le ripercussioni pratiche di questa sentenza.

New York, 20 febbraio 2026 – I dazi imposti a più di novanta Paesi da Donald Trump sono illegittimi secondo quanto ha stabilito oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti. Ma cosa succederà ora dopo la bocciatura della politica commerciale del tycoon? Come funzioneranno i rimborsi per le aziende? I giudici non hanno chiarito questo punto, ma in teoria il governo statunitense dovrebbe adesso restituire gran parte dei soldi incamerati con le tariffe, che ammontano in totale a circa 175 miliardi di dollari. Ecco dunque quali sono i problemi e i possibili scenari. Come vengono pagati i dazi. Per quasi tutti i beni soggetti a dazi, un importatore deposita una cauzione presso l'agenzia Customs and Border Protection e paga un dazio stimato sulla merce per poterla introdurre negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

