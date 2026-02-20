Illegittimi i dazi di Trump | cosa succede ora? Il rischio di rimborsi miliardari e il piano B del Tesoro Usa
La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dall’amministrazione Trump, causando preoccupazioni nei mercati globali. La decisione potrebbe portare a rimborsi miliardari per aziende e consumatori colpiti dalle tariffe. Il Dipartimento del Tesoro sta già valutando un piano B per gestire le conseguenze di questa sentenza. Molti osservatori si chiedono quali misure adotterà ora l’amministrazione statunitense e come reagiranno i partner commerciali. La situazione resta molto incerta.
L’esito è quello che Donald Trump temeva da mesi. Non a caso in più occasioni aveva messo le mani avanti parlando di “questione di vita o di morte” e preannunciando sfracelli nel caso la Corte Suprema avesse stabilito che la Casa Bianca non poteva imporre dazi reciproci invocando l’ International Emergency Economic Powers Act del 1977. È proprio quello che è successo venerdì, quando è arrivata la sentenza stando alla quale il presidente Usa ha travalicato i propri poteri legiferando su una materia di competenza del Congresso. Ora l’amministrazione deve affrontarne le conseguenze. Ovvero – per usare le parole scritte dallo stesso Trump il 12 gennaio – potenzialmente restituire “ centinaia di miliardi di dollari, senza contare i risarcimenti che i Paesi e le aziende richiederanno per gli investimenti effettuati nella costruzione di impianti, fabbriche e attrezzature per evitare il pagamento”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
