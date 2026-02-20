Dazi Usa chi sono i tre giudici conservatori che hanno ‘voltato le spalle’ a Trump
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che Donald Trump ha agito illegalmente imponendo dazi globali senza l’approvazione del Congresso. La decisione è arrivata con un voto di sei a tre e riguarda una misura adottata durante il suo mandato. Tre giudici conservatori si sono opposti alla sentenza, votando contro l’orientamento della maggioranza. Tra loro, alcuni sono noti per le loro posizioni più rigide sui poteri esecutivi. La sentenza potrebbe influenzare future decisioni sulle tariffe commerciali.
(Adnkronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con sei voti a favore e tre contrari, che il presidente Donald Trump ha violato la legge federale imponendo unilateralmente dazi globali senza il via libera del Congresso. A favore della linea della Casa Bianca si sono espressi i tre esponenti dell'ala conservatrice: Clarence Thomas,. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
