Valeria Graci ha fatto sapere che due grandi vip non hanno preso bene le sue imitazioni e l’hanno costretta a smettere. La comica ha spiegato che si trattava di un gesto di sensibilità da parte loro, e così ha deciso di non continuare più a imitare quei personaggi. La notizia ha fatto discutere tra i fan e gli appassionati di satira.

Tra satira e sensibilità personali, Valeria Graci svela perché ha smesso di imitare due grandi nomi dello spettacolo italiano. Ecco il racconto sincero della comica! Nel mondo della comicità televisiva, l'imitazione è da sempre uno degli strumenti più potenti e delicati allo stesso tempo. Può diventare un omaggio affettuoso, una caricatura innocua o, al contrario, essere percepita come una critica difficile da accettare. A raccontarlo è Valeria Graci, una comica che ha costruito gran parte della sua carriera proprio sull' arte della parodia, dando voce e volto a personaggi molto noti del panorama italiano.

© Donnapop.it - Valeria Graci rivela che due grandi vip non hanno gradito la sua imitazione e ha dovuto smettere: ecco chi sono

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, Valeria Graci ha svelato perché ha smesso di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini.

Valeria Graci racconta di aver passato una giornata divertente con Federica Panicucci e Laura Pausini.

