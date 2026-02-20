Il ministro Braga ha commentato la recente decisione della Corte Suprema statunitense, evidenziando come abbia riaffermato il rispetto della Costituzione. La sentenza ha causato tensioni tra il governo e alcune forze politiche, che temono ripercussioni su questioni nazionali. In particolare, si discute se questa scelta influenzerà le decisioni politiche italiane. La discussione si sposta ora sulla possibile reazione delle autorità italiane di fronte a questo pronunciamento.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La decisione della Corte Suprema statunitense, che ha richiamato l'amministrazione al rispetto della Costituzione, conferma un principio fondamentale: nessun leader è al di sopra delle regole. Le misure commerciali volute da Trump sono illegittime". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "Ora è il momento della chiarezza. Giorgia Meloni intende continuare a giustificare scelte che penalizzano le nostre imprese e mettono a rischio posti di lavoro, oppure vuole finalmente tutelare l'interesse nazionale? Nel video di stasera chiederà alle toghe rosse della Corte suprema di presentarsi alle elezioni?".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dazi: Braga, 'Meloni se la prenderà con toghe rosse della Corte Suprema?'

