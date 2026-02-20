Dazi | Braga ' Meloni se la prenderà con toghe rosse della Corte Suprema?'
Il ministro Braga ha commentato la recente decisione della Corte Suprema statunitense, evidenziando come abbia riaffermato il rispetto della Costituzione. La sentenza ha causato tensioni tra il governo e alcune forze politiche, che temono ripercussioni su questioni nazionali. In particolare, si discute se questa scelta influenzerà le decisioni politiche italiane. La discussione si sposta ora sulla possibile reazione delle autorità italiane di fronte a questo pronunciamento.
Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La decisione della Corte Suprema statunitense, che ha richiamato l'amministrazione al rispetto della Costituzione, conferma un principio fondamentale: nessun leader è al di sopra delle regole. Le misure commerciali volute da Trump sono illegittime". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "Ora è il momento della chiarezza. Giorgia Meloni intende continuare a giustificare scelte che penalizzano le nostre imprese e mettono a rischio posti di lavoro, oppure vuole finalmente tutelare l'interesse nazionale? Nel video di stasera chiederà alle toghe rosse della Corte suprema di presentarsi alle elezioni?".🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Trump ora teme la Corte suprema: “Se invalida i dazi sarà un disastro totale, dovremo restituire centinaia di miliardi”
Leggi anche: Trump preoccupato: “Se la Corte Suprema boccia i dazi siamo fregati: dovremmo restituire migliaia di miliardi di dollari”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum | Braga ' attacco Nordio strumentale e inaccettabile'.
Dazi: Parrini, 'Corte ci ricorda separazione poteri, Meloni attaccherà giudici Usa?'Roma, 20 feb. (Adnkronos) - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la maggior parte dei dazi imposti da Trump. Serviva la copertura di una legge del Congresso e lui non l'aveva. Lo scrive ... iltempo.it
Groenlandia e dazi, Braga (Pd): La sudditanza di Meloni verso Trump fa male all’Italia e all’EuropaLa decisione di Donald Trump di colpire con dazi i Paesi che si oppongono alle mire sulla Groenlandia è la conferma che vuole indebolire l’Europa. E la sudditanza di Giorgia Meloni nei suoi ... fanpage.it
Cosa prevede la legge a cui ha fatto riferimento la Corte Suprema americana per bloccare i dazi di Trump. L'International Emergency Economic Power Act autorizza l'uso di misure economiche nelle emergenze. La firmò Carter nel 1977. #ANSA x.com
Usa, la Corte suprema ha annullato la maggior parte dei dazi. Washington ora rischia di dovere rimborsare 175 miliardi di dollari. Trump: "Vergogna". Ue: "Seguiamo con attenzione". Regno Unito: "Manterremo un rapporto privilegiato" - facebook.com facebook