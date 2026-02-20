Davide Falletta e la rivoluzione dell’editoria | il libro come capitale aziendale

Davide Falletta ha avviato una vera rivoluzione nel settore editoriale, puntando a valorizzare il libro come risorsa aziendale. La causa è il cambiamento di mercato che richiede approcci più innovativi e concreti. Falletta utilizza strumenti digitali e strategie di marketing per rafforzare il ruolo dei libri nelle imprese, trasformandoli in veri e propri capitali. Questa iniziativa risponde alla richiesta di aziende di integrare contenuti culturali all’interno della loro crescita. La sua idea sta già attirando l’attenzione di molte realtà imprenditoriali.

Mentre l'editoria classica insegue l'effimero, una nuova ondata di imprenditori sta trasformando la competenza in un asset strategico. Hanno compreso che il loro valore non può essere circoscritto a una mera strategia social, ma merita un veicolo più solido: il libro. C'è una frattura silenziosa, ma dolorosa, che attraversa il nostro Paese. Basta entrare in una libreria di catena per vederla: le vetrine sono un tripudio di colori sgargianti, occupate dalle biografie dell'influencer del momento o dal manuale del guru digitale di turno. Prodotti "usa e getta", confezionati per cavalcare l'algoritmo e generare vendite impulsive.