Lega Spi Cgil Valnerina | Contrattazione sociale e condizioni aree interne sono le priorità territoriali

La Lega Spi Cgil Valnerina ha convocato l’assemblea generale per fare il punto sull’anno trascorso e analizzare le sfide del territorio. Al centro dell’attenzione sono la contrattazione sociale e le condizioni delle aree interne, temi prioritari per lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità locale. La discussione ha coinvolto rappresentanti e membri, evidenziando l’impegno per affrontare le criticità e promuovere azioni concrete a beneficio della collettività.

