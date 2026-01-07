Lega Spi Cgil Valnerina | Contrattazione sociale e condizioni aree interne sono le priorità territoriali
La Lega Spi Cgil Valnerina ha convocato l’assemblea generale per fare il punto sull’anno trascorso e analizzare le sfide del territorio. Al centro dell’attenzione sono la contrattazione sociale e le condizioni delle aree interne, temi prioritari per lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità locale. La discussione ha coinvolto rappresentanti e membri, evidenziando l’impegno per affrontare le criticità e promuovere azioni concrete a beneficio della collettività.
Come da consuetudine, con la fine dell’anno si è riunita l’assemblea generale della lega Spi Cgil della Valnerina per valutare l’attività svolta e la situazione che investe il territorio, partendo da un’analisi approfondita e articolata del segretario Alessandro Vergari, che ha attraversato la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
