Dati Revolut | Nessun aumento di spesa per le Olimpiadi a Milano in hotel e ristoranti

Revolut ha confermato che le spese dei suoi clienti a Milano durante le Olimpiadi non sono aumentate. La banca fintech inglese ha analizzato i movimenti tra il 5 e il 17 febbraio 2026, evidenziando che i turisti e i visitatori non hanno speso di più in hotel e ristoranti. Nonostante le previsioni di costi più elevati, i dati mostrano una stabilità nei pagamenti effettuati. Questo risultato sorprende, considerando l’afflusso di visitatori previsto per l’evento sportivo. La situazione cambia la percezione di un maggior impatto economico della manifestazione.

Contrariamente alle previsioni di rincari e impennate di costi, la spesa media per hotel e strutture ricettive a Milano "è rimasta sostanzialmente invariata" Le persone hanno speso circa 70 euro "a utente". Un trend simile si osserva nel settore della ristorazione: nonostante l'afflusso di visitatori internazionali, la spesa media per transazione (circa 15 euro) in ristoranti e bar non ha subìto variazioni di rilievo. Revolut ha, però, registrato una variazione al rialzo per la spesa nei negozi milanesi di articoli sportivi, con spese per utente aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025 (57 euro a transazione).