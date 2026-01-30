Aumentano i prezzi di ristoranti e hotel per le Olimpiadi | a Milano 17mila euro in camera doppia

Con l’arrivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i prezzi di hotel e ristoranti salgono già. A Milano, una camera doppia può arrivare a costare fino a 17 mila euro. Il Codacons avverte che si aspettano ulteriori aumenti con l’aumento dei visitatori e la grande affluenza prevista. I locali preparano già i cartelli con i nuovi prezzi, mentre i turisti si preparano a spendere di più per assistere alla manifestazione.

Il Codacons mette in guardia: nuovi aumenti delle tariffe di hotel e ristoranti sono previsti con l’avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

