Il Clap Museum compie tre anni e festeggia con il primo Gala del Fumetto

Ilpescara.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di festa al Clap Museum di via Nicola Fabrizio in occasione dei tre anni dall’apertura. Per l’occasione, infatti, il pomeriggio di lunedì 8 dicembre si terrà il primoGala del Fumetto” e tanti saranno i momenti da vivere insieme a cominciare dalla sessione collettiva di disegno dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

