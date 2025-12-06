Il Clap Museum compie tre anni e festeggia con il primo Gala del Fumetto
Pomeriggio di festa al Clap Museum di via Nicola Fabrizio in occasione dei tre anni dall’apertura. Per l’occasione, infatti, il pomeriggio di lunedì 8 dicembre si terrà il primo “Gala del Fumetto” e tanti saranno i momenti da vivere insieme a cominciare dalla sessione collettiva di disegno dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
