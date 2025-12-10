Natale il concerto nella Basilica di Assisi compie quarant' anni con Noemi

Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco di Assisi compie quarant’anni, celebrazione che quest’anno sarà speciale con un’edizione unica. Oltre alla tradizione musicale natalizia, il concerto ospiterà anche brani contemporanei, arricchendo la serata con la partecipazione di Noemi. Un evento che unisce storia, fede e musica in un’atmosfera suggestiva e ricca di emozioni.

Compie 40 anni il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco di Assisi. E l'importante traguardo sarà “celebrato” con un'edizione speciale che unirà alla musica della tradizione natalizia brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi. Il concerto verrà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

