Danilo Restivo l’assassino di Elisa Claps potrebbe avere ucciso un’altra studentessa in Inghilterra Per il delitto è in carcere un altro uomo la sorella | Dopo Elisa lui ha ucciso due donne per colpa dell’incompetenza della polizia italiana e inglese

Danilo Restivo, noto killer italiano, potrebbe aver ucciso un'altra studentessa in Inghilterra, secondo fonti investigative. La polizia ha arrestato la sorella della vittima, che accusa Restivo di aver ucciso due donne, tra cui Jong-Ok Shin, scomparsa nel 2002 a Bournemouth. La vicenda si intreccia con il caso di Elisa Claps, scomparsa nel 1993 e trovata morta nel 2010 a Potenza. Gli investigatori ora esaminano se il comportamento di Restivo possa collegarsi a più omicidi, alimentando nuovi dubbi sulla sua reale attività criminale.

Un’inchiesta apre i dubbi sul coinvolgimento dell’assassino di Elisa Claps, la ragazza scomparsa nel 1993 e ritrovata morta 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza, nell’omicidio della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin a Bournemouth nel 2002. Per il delitto è stato condannato all’ergastolo Omar Benguit. La sorella dell’uomo sostiene che il vero colpevole sia Danilo Restivo. Un’indagine della Bbc mette in discussione la correttezza delle indagini della polizia inglese, parlando di testimonianze manipolate e prove ignorate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Danilo Restivo, condannato per l'omicidio di Elisa Claps, potrebbe aver ucciso un'altra giovane in Inghilterra.

Danilo Restivo, sospettato dell'omicidio di Elisa Claps, viene collegato anche a un femminicidio avvenuto nel Regno Unito nel 2002, probabilmente a causa di nuovi elementi emersi nelle indagini.

