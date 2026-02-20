Daniel Radcliffe nel remake de Il Mago di Oz? L’offerta più stupida ricevuta a Hollywood

Daniel Radcliffe ha raccontato che l’offerta più assurda arrivata a Hollywood riguarda un remake de Il Mago di Oz. L’attore, noto per il suo ruolo in Harry Potter, ha svelato di aver ricevuto questa proposta mentre partecipava a Hot Ones. Radcliffe ha detto che si trattava di una delle richieste più sciocche mai fatte a Hollywood, soprattutto considerando che gli era stata proposta insieme ad Emma Watson e Rupert Grint. Il dettaglio concreto è che l’attore ha definito questa proposta “più stupida di tutte”.

All'epoca in cui era popolarissimo grazie al franchise di Harry Potter, all'attore era stato proposto di partecipare insieme a Emma Watson e Rupert Grint a un remake del classico di Hollywood Daniel Radcliffe, nel corso della sua partecipazione come ospite all'ultima puntata di Hot Ones, ha rivelato che una delle peggiori proposte che abbia mai ricevuto nella sua carriera è stata quella di un remake de Il mago di Oz. Il film avrebbe visto il ritorno del trio protagonista della saga di Harry Potter: Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. L'idea era stata concepita durante il periodo di massima popolarità dei film della saga.