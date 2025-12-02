C’è un momento nella vita di ogni attore in cui il confine tra finzione e realtà si dissolve. Per Dominic McLaughlin, giovane attore scozzese chiamato a interpretare Harry Potter nella nuova serie HBO, quel momento è arrivato su un treno diretto a Glasgow. Suo padre gli ha passato una busta. Dentro, una lettera. In fondo alla pagina, una firma che ha fatto saltare il cuore: “ Dan R. “. Daniel Radcliffe, l’Harry Potter originale che ha cresciuto un’intera generazione di spettatori tra il 2001 e il 2011, ha scritto al ragazzo una lettera a mano, come ha fatto anche Rupert Grint con il nuovo interprete di Ron, in cui gli spiega che raccoglierà la sua eredità più pesante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Dominic McLaughlin commenta la lettera ricevuta da Daniel Radcliffe: "Dovevo restare calmo ma ero pazzo"