Dominic McLaughlin commenta la lettera ricevuta da Daniel Radcliffe | Dovevo restare calmo ma ero pazzo
C’è un momento nella vita di ogni attore in cui il confine tra finzione e realtà si dissolve. Per Dominic McLaughlin, giovane attore scozzese chiamato a interpretare Harry Potter nella nuova serie HBO, quel momento è arrivato su un treno diretto a Glasgow. Suo padre gli ha passato una busta. Dentro, una lettera. In fondo alla pagina, una firma che ha fatto saltare il cuore: “ Dan R. “. Daniel Radcliffe, l’Harry Potter originale che ha cresciuto un’intera generazione di spettatori tra il 2001 e il 2011, ha scritto al ragazzo una lettera a mano, come ha fatto anche Rupert Grint con il nuovo interprete di Ron, in cui gli spiega che raccoglierà la sua eredità più pesante. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Daniel Radcliffe scrive a Dominic McLaughlin, il nuovo Harry Potter, per la serie HBO. Un gesto fraterno per l'esordiente che raccoglie l'eredità della saga. - facebook.com Vai su Facebook
Harry Potter, la reazione di Dominic McLaughlin alla lettera di Daniel Radcliffe: "Stavo impazzendo" - Rowling nella serie televisiva di HBO Max ha raccontato l'emozione provata quando ha ricevuto la lettera della star. Segnala msn.com
Daniel Radcliffe scrisse una lettera al nuovo attore di Harry Potter, Dominic McLaughlin, - Come parte di uno sforzo per augurare al giovane talento il meglio e incoraggiarlo a godersi il suo tempo nel ruolo. Da gamereactor.it
“Il nuovo attore di Harry Potter, Dominic McLaughlin, ha risposto alla mia lettera con parole molto affettuose”: lo rivela Daniel Radcliffe - L'attore ha raccontato di aver mandato una lettera a Dominic McLaughlin, undicenne che interpreterà il maghetto nella serie HBO ... Da ilfattoquotidiano.it
Harry Potter, Dominic McLaughlin al settimo cielo per la lettera di Daniel Radcliffe - Il nuovo Harry Potter della serie TV HBO ha espresso tutto il suo entusiasmo per il messaggio ricevuto da Daniel Radcliffe ... Scrive serial.everyeye.it
Cosa ha scritto Daniel Radcliffe nella lettera al nuovo Harry Potter, Dominic McLaughlin? - Daniel Radcliffe, storico interprete del protagonista della saga sul maghetto più famoso del mondo, ha inviato una lettera a Dominic ... Come scrive tag24.it
Daniel Radcliffe ha scritto una lettera a Dominic McLaughlin - Daniel Radcliffe ha scritto al nuovo Harry Potter del reboot HBO, augurando il meglio al giovane cast che guiderà la serie in arrivo nel 2027. Secondo lascimmiapensa.com