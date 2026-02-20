Dalle Olimpiadi a via Tasso la sorpresa | c’è il fondista Matt Smith - Video

Matt Smith, noto fondista sudafricano, ha fatto una visita inaspettata a via Tasso. La sua presenza sorprende perché, fino a pochi anni fa, non aveva mai messo gli sci ai piedi. Ora partecipa a eventi locali, dimostrando grande determinazione. Smith ha raccontato di aver iniziato a sciare solo tre anni fa, nonostante la sua carriera sportiva. La sua storia ispira molti appassionati di sport e di avventure improbabili.

LA VISITA. L’atleta sudafricano ha una storia molto particolare: imprenditore, fino a tre anni fa non sapeva sciare. Ora gareggia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La passeggiata in via Tasso con la famiglia e il saluto a Bergamo sui social. Matt Smith è in visita a Bergamo e lo ha raccontato ai suoi follower con alcuni contenuti pubblicati sui social: una passeggiata in via Tasso insieme alla moglie e al figlio, tra scorci del centro e momenti di normalità lontani dagli allenamenti. Un passaggio in città che non è passato inosservato, anche perché Smith è un volto particolare nel panorama degli sport invernali.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Dogma 2: Kevin Smith conferma il sequel del film con Ben Affleck e Matt Damon!Kevin Smith ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Dogma 2, il sequel del film cult con Ben Affleck e Matt Damon.

