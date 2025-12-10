Dogma 2 | Kevin Smith conferma il sequel del film con Ben Affleck e Matt Damon!

Kevin Smith ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Dogma 2, il sequel del film cult con Ben Affleck e Matt Damon. I fan attendono con entusiasmo questa novità, sperando di rivivere le atmosfere e i personaggi del primo capitolo. L'indiscrezione rappresenta una comunicazione importante per gli appassionati di cinema di culto e delle opere del regista.

I fan di culto di Dogma possono esultare: il regista Kevin Smith ha fornito un aggiornamento esclusivo e molto atteso sul potenziale sviluppo di Dogma 2. Dopo anni di incertezze legali, il sequel della controversa satira religiosa del 1999 sembra finalmente essere una concreta possibilità. Diritto di Sequel: Risolti i Problemi di Dogma. L’originale Dogma, un’esilarante e profonda critica al Cattolicesimo, vedeva protagonisti gli angeli caduti Bartleby (interpretato da Ben Affleck ) e Loki ( Matt Damon ) in missione sulla Terra per tornare in Paradiso, un atto che causerebbe la fine dell’esistenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dogma 2: Kevin Smith conferma il sequel del film con Ben Affleck e Matt Damon!

Kevin Smith Has His Eyes On A Dune 2 Star To Play The Devil In Dogma 2 [Exclusive] - Kevin Smith is busy writing Dogma 2, and he already has a Dune 2 star in mind to play the Devil, who will have a significant role in the developing sequel. Lo riporta yahoo.com