matt smith entra nel universo dc come brainiac in art seguendo le recenti voci su superman 2

l’arrivo di brainiac nel franchise di superman. Il futuro cinematografico di Superman si arricchirà di una nuova pellicola intitolata Man of Tomorrow, la quale porterà per la prima volta sul grande schermo il celebre antagonista Brainiac. Questo avversario iconico sfiderà il personaggio di David Corenswet nel ruolo di l’Uomo d’Acciaio, mentre Nicholas Hoult vestirà i panni di Lex Luthor. La produzione fa parte dell’Universo DC, con il film programmato per il rilascio nel luglio 2027. La scelta di introdurre Brainiac rappresenta un’importante novità, poiché si tratta della prima volta che il villain sarà protagonista in un film di Superman ambientato al cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

