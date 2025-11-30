Rilievi laser sulla fontana di piazza delle Erbe al via gli studi per il restauro | FOTO e VIDEO
La tecnologia continua a essere alleata del patrimonio storico di Viterbo. Dopo l'intervento su fontana Grande, anche quella di piazza delle Erbe al centro dei rilievi laser-scan. Sono il primo passo verso il futuro restauro e recupero del monumento più ammalorato di tutte nella parte scultorea. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ricerche dell’Università del Molise nei complessi archeologici della Ciudad Perdida e di Tierradentro. Il progetto utilizza indagini geofisiche, laser scanner e rilievi da drone per ricostruire assetti e conservazione dei siti - facebook.com Vai su Facebook
Entra nella fontana di piazza della Repubblica, daspo a un ragazzo di 24 anni - Ieri pomeriggio un ragazzo di ventiquattro anni ha provato a entrare all'interno della fontana di piazza della Repubblica. Come scrive fanpage.it
Bagno nella fontana di piazza della Repubblica: multa e Daspo urbano per un 24enne - Un giovane straniero, poi tirato fuori dallo specchio d'acqua e sanzionato dai vigili urbani. Da romatoday.it