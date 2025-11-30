Rilievi laser sulla fontana di piazza delle Erbe al via gli studi per il restauro | FOTO e VIDEO

Viterbotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tecnologia continua a essere alleata del patrimonio storico di Viterbo. Dopo l'intervento su fontana Grande, anche quella di piazza delle Erbe al centro dei rilievi laser-scan. Sono il primo passo verso il futuro restauro e recupero del monumento più ammalorato di tutte nella parte scultorea. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

