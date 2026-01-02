A Faenza, la piazza delle Erbe si prepara a ospitare il tradizionale Capodanno Rock. Con i Mystic Doll sul palco dalle 21, l’evento promette un brindisi di mezzanotte tra musica e convivialità. La città si sta riorganizzando per un'occasione di festa, che vede il centro come punto di riferimento per iniziative culturali e sociali nel nuovo anno.

Tutto pieno al brindisi di mezzanotte: a Faenza il Capodanno Rock fa il tutto esaurito in piazza delle Erbe, con i Mystic Doll, sul palco a partire dalle 21.30, guidati dalla performer Barbara Bandini, nuova rockstar manfreda coinvolgente e trascinante. Sul palco di piazza delle Erbe è salito anche il rapper faentino Lore’, in apertura, che ha portato molti giovanissimi in centro a Capodanno. Il sindaco Massimo Isola ha rivolto il suo tradizionale augurio alla città: "Vedere questa piazza così piena di volti e di speranza è il miglior segnale che Faenza potesse dare – ha dichiarato il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Faenza prova a ripartire. Piazza delle Erbe centro delle operazioni. Tra rap, rock e brindisi

